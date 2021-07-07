39 طن مستلزمات طبية من مصر إلى السودان





أعلنت السلطات الصحية في السودان عن استقبل 39 طنًا من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية والأمصال المختلفة، الأربعاء.

وأعربت مدير الإدارة العامة للصحة العالمية المكلف بوزارة الصحة الإتحادية أروى عمر، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم الدولي شكرها لجمهوربة مصر العربية حكومةََ وشعباً على مبادرتهم.

ولفتت إلى أنّها ليست أوّل مبادرة لمصر التي كانت من أوائل الدول التي دشنت جسراً جويا إلى السودان إبان الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وقالت عمر، إنّ المنحة المصرية تضم أجهزة واسطونات أوكسجين وأدوية مخدرة ستكون مفيدة جداً ، حيث تعاني المستشفيات السودانية نقصاً في هذه الأنواع.

وأشارت إلى أن وزير الصحة الدكتور عمر النجيب يزور مصر حالياً لإجراء مباحثات تتعلق بالتعاون المستقبلي بين البلدين .

باج نيوز