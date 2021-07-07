جهاز تنظيم الاتصالات والبريد يصدر بيانا توضيحيا





اكد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الاستمرار في حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت داخل السودان ونفي ان تكون سياسة الحكومة قد تم تغييرها في هذا الشان ونفى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في بيان صحفي (بحسب سونا) اليوم الاربعاء ان تكون حكومة الفترة الانتقالية قد اوقفت حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت كما نفت صدور قرار من اى جهة حكومية لايقاف حجب المواقع الاباحية وقال البيان ان الامر قد اختلط على البعض مع ماراج بالوسائط ايضا عن حجب مواقع اخبارية لاجراءات تتعلق بالجهات العدلية بالبلاد. ويوكد الجهاز ان حجب المواقع الاباحية كفله قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018 م لحماية الناشئة والاطفال من مخاطر تتبع مثل هذه المواقع الشى الذى قد يغير من سلوكهم ويفسد اخلاقهم ويؤثر على تحصيلهم الاكاديمى .

الخرطوم (كوش نيوز)