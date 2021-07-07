الأخبار

جهاز تنظيم الاتصالات والبريد يصدر بيانا توضيحيا

2021/07/07
0
736
برج الاتصالات

اكد جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الاستمرار في حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت داخل السودان ونفي ان تكون سياسة الحكومة قد تم تغييرها في هذا الشان ونفى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في بيان صحفي (بحسب سونا) اليوم الاربعاء ان تكون حكومة الفترة الانتقالية قد اوقفت حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت كما نفت صدور قرار من اى جهة حكومية لايقاف حجب المواقع الاباحية وقال البيان ان الامر قد اختلط على البعض مع ماراج بالوسائط ايضا عن حجب مواقع اخبارية لاجراءات تتعلق بالجهات العدلية بالبلاد. ويوكد الجهاز ان حجب المواقع الاباحية كفله قانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2018 م لحماية الناشئة والاطفال من مخاطر تتبع مثل هذه المواقع الشى الذى قد يغير من سلوكهم ويفسد اخلاقهم ويؤثر على تحصيلهم الاكاديمى .

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/07/07
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *