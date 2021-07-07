حمدوك يُشيد بموقف حكومة كندا الداعم لعملية الانتقال بالبلاد





أشاد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بموقف حكومة كندا الداعم لعميلة الإنتقال بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء سفير دولة كندا لدى السودان أدريان نورفولك وذلك بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات الدولية السيد عمر قمر الدين. وبحث اللقاء (بحسب سونا) تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأكد السفير الكندي إلتزام بلاده بدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الإنتقالية. وتلقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحايا القيادة في الحكومة الكندية وتمنياتهم له بالتوفيق.

الخرطوم (كوش نيوز)