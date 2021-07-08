



كشف والي ولاية غرب كردفان، حماد عبد الرحمن، عن فتح مطار بليلة أمام الرحلات الجوية بعد أن تمّ تعطيله من قِبل بعض المواطنين الذين لديهم اتفاقيات مع الشركة المُنفّذة للمطار، وقال إنّ الوضع الأمني بالولاية مُستقرٌ في جميع المحليات حالياً.

وأشار عبد الرحمن في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى السيطرة تماماً على التفلتات والمشاكل بين الرعاة والمُزارعين، وأقرّ بصُعوبة ضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل نسبةً للتعدد الإثني الكبير خصوصاً في موسم الخريف، مؤكداً بذل مزيد من الجهود للحد منها عبر المُصالحات القبلية.

صحيفة الصيحة