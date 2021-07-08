الشيوعي يتهم عناصر النظام البائد بتأجيج الأوضاع في الشرق





قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، إن تشكيل المجلس التشريعي تم تعطيله عمداً لتمرير قوانين وقرارات ضد الثورة، ووصف تشكيل التشريعي في الموعد الذي حُدِّد له في أغسطس بأنه تحصيل حاصل، وأضاف “التشريعي سيولد ميتاً”.

وأكد كرار في تصريح لـ(الصيحة)، أنّ حزبه لن يشترك في “هياكل كرتونية”، وأشار إلى أن الخلافات بخُصُوص تمثيل الولايات في المجلس تتمثل في معايير الاختيار وعدد الممثلين.

في سياق منفصل، اتّهم كرار، عناصر النظام البائد بتأجيج الأوضاع في الشرق، مشيراً إلى أن خطابات الناظر تِرِك تتركّز باللسان القبلي، وقال “لا نريد الحديث باللسان القبلي والجهوي في عهد الدولة المدنية وعدم تعلية صوت الجهوية والقبلية”، واعتبر كرار أي حديث عن حل لجنة إزالة التمكين هو حديث عناصر النظام البائد.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة