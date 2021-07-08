لجنة التحقيق في كشف امتحان الدراسات الإسلامية تصل النهود وتُباشر مهامها





وصلت إلى مدينة النهود بولاية غرب كردفان أمس، لجنة التحقيق والتّحرِّي في كشف امتحان الدراسات الإسلامية والتي شكّلها النائب العام برئاسة رئيس النيابة العامة مولانا سليمان هجانا وعضوية آخرين.

ووقعت حادثة كشف امتحان مادة الدراسات الإسلامية في امتحانات الشهادة السودانية في مركز العلا والذي يضم طلاب 4 مدارس، من خلال توزيع أوراق امتحان الدراسات الإسلامية بدلاً من مادة التربية الإسلامية.

وعلمت (الصيحة) أنّ لجنة التحقيق منحت، سلطات قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارتي التربية والتعليم والعدل، بجانب الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

ووجّه النائب العام، اللجنة برفع توصياتها في غضون أسبوعين.

صحيفة الصيحة