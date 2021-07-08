شُعبة مُصدري اللحوم: (35) ألف جنيه أقل سعر للأضحية منذ 40 دقيقة





أقر رئيس شُعبة مُصدري اللحوم، خالد المقبول بارتفاع في أسعار خراف الأضاحي لهذا العام مُقارنة بالعام السابق رغم الوفرة في العرض، وقال إنّ أقل سعر للأضحية يبدأ من (35 ــ 40) ألف جنيه.

وبرّر المقبول في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الترحيل وأسعار العلف، مشيراً إلى أن الشح في المراعي أدى للاعتماد على الأعلاف، واستنكر عملية تصدير الأعلاف للخارج، وقال إن السودان يستورد ألباناً مجففة بعشرة أضعاف عائدات صادر العلف.

صحيفة الصيحة