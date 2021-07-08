الصناعة : التمويل يعيق الصناعات الصغيرة





أكد وزير الصناعة ابراهيم الشيخ الاهتمام بالصناعات الصغيرة، وتوفير الدعم لها باعتبارها قاطرة للصناعات باعتبارها انها مستوعبة لقاعدة كبيرة من الحرفيين .

وقال الشيخ لدى مخاطبته ملتقى الصناعات متناهية الصغر والصغيرة بقاعة الصداقة ،إن نجاح الصناعات الصغيرة يحتاج لتطبيق سياسات تتعلق برسوم الإنتاج والرسوم الجمركية .

وأشار إلى وفرة الفواكة والخضروات بالبلاد، مبيناً أنها تشكل نموذجاً للصناعات الصغيرة يمكنها المساهمة في الدخل القومي .

وأشار الشيخ إلى قضية التمويل كواحدة من المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة، مشدداً على ضرورة تبعية بنك التنمية الصناعية للوزارة، إضافة إلى توجيه الصناعات التحويلية للصناعات الصغيرة . وتناول شح التيار الكهربائي وما يسببه من مشاكل في المجال عموماً.

وطالب بضرورة توفير بيئة تليق بالصناعة، والتأكيد على أهمية التدريب الحرفي، وإنزال السياسات التطبيقية على أرض الواقع، ودعا لايقاف تصدير الخام والشروع في التصنيع للوصول إلى مراحل متقدمة في هذا المجالس.

صحيفة السوداني