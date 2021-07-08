شاهد بالفيديو.. الجبلية وزوجها يواصلان تصدر المشهد.. زوج الفنان عشة الجبل يقوم بتصويرها وهي في لحظة سعادة وانبساط ويعلق (يا سلام)





واصل العروسين رجل الأعمال طارق النمر والفنانة عائشة الجبل تصدر المشهد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمدة أسبوع كامل, وذلك من لحظة انتشار خبر زواجهما الذي تم في الأسبوع الماضي.

وبعد نشر صور زواجهما ومغادرتهما البلاد في رجلة شهر عسل قصير وعودتهما من جديد, صرحت الفنانة الشهيرة بالجبلية بأن عودة السريعة سببها اشتياقها لجمهورها.

وتوالت الأحداث بتصوير رجل الأعمال لزوجته وهي تغني بسعادة وبمزاج عالي خلال إحدى البروفات لأغنيتها الجديدة رفقة إحدى صديقاتها بالمنزل.

وعلق رجل الأعمال طارق النمر أثناء تصويره للمقطع عبر كاميرا هاتفه على غناء زوجته وهي في قمة سعادتها (يا سلام).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين