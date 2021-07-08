مصارف بالخرطوم: لم نتسلم منشورا بزيادة السحب من الصرافات





أكدت جولة (المصادر ) على الصرافات الآلية وبعض البنوك أمس للوقوف على تطبيق قرار زيادة سقف السحب النقدي من الصرافات الآلية من (2) الى (5) آلاف جنيه عدم تنفيذ القرار ببعض البنوك لحاجته لبرمجة تقنية قبل بدء تطبيقه .

اكد موظف (صراف) ببنك العمال الوطني في حديثه لـ(السوداني) عدم تلقيهم منشورا بالزيادة وان السحب بالصراف لا يزال ثابتا في ألفي جنيه للفرد، نافيا معرفته ببدء تنفيذ القرار، وقال إن القرار متداول في وسائط التواصل الاجتماعي ولكن واقعيا غير موجود وان البنك لم يستلم منشور الزيادة.

وقال موظف ببنك النيل الازرق المشرق انه سمع بالقرار ولكن لم يتم تنفيذ لعدم استلامهم منشورا من بنك السودان المركزي، واوضح بأن السحب من الصراف الآلي لا يزال في حدود الـ(2) ألف جنيه

واكد موظف بالبنك العقاري التجاري عدم تلقيهم منشور رفع سقف السحب ،واوضح أن مثل هذا القرار يحتاج لمعالجات تقنية وفنية ومن ثم تنفيذ رفع السحب.

وقالت موظفة بالبنك العقاري في حديثها لـ(السوداني) إن رفع سقف السحب متداول ولكن يحتاج إلى برمجة فنية للصرافات الآلية وأن معظم البنوك لم تنفذ القرار وقد يحتاج لفترة .

وفي ذات المنحى قال عميل ببنك امدرمان الوطني ادريس علي إن زيادة سقف السحب في الوقت الراهن مع زيادة اسعار السلع بالاسواق اتت متأخرة، واوضح أن رفع السقف لم يتم تنفيذه حاليا غير انه متداول عند بعض المواطنين وموظفي البنوك.

واضاف عميل بصراف بنك النيل الازرق المشرق بابكر يحيى أنه علم بالقرار صباح امس من زملائه وذهب على الفور للتأكد وسحب (5) آلاف جنيه وعند دخول البطاقة لماكينة الصراف لم تسحب سوى ألفي جنيه فقط، مضيفا إلى انه استفسر عن مدى تنفيذ القرار لموظفي البنك فرد عليهم بعدم معرفته بأوان التنفيذ .

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني