عالمية
ضبط 52 شخصًا حاولوا الحج بدون تصريح والغرامة 10 آلاف ريال لكل مخالفة
اتخذت قيادة قوات أمن الحج الإجراءات النظامية بحق (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج.
وصرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ(10,000) ريال.
وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
المواطن
تعليق واحد
حسبي الله و نعم الوكيل
من استطاع اليه سبيلا يعني الذى يمكن الوصله لاماكن مناسك باي طريقة الشرط الوحيد هو ان تكون منصرفات الحج حلال حتى اءا كانت دين.
و في هذا الزمان بعد اصبح الحج تجارة و استنزاف و استغلال و احتيال على المسلمين و حج ٥ نجوم و ما بعرف شنو مما يدفع بغالبية المسلمين لا يستطيعون اشباع جشع اليهود و تجار الدين.
الحج هو لله تعالي و لمشاهدة المعالم على طبيعتها تلك المعالم التى كان يسير عليها الانبياء عليهم افضل الصلاة و اتم التسليم و الصالحين و الصحابة رضي الله تعالي عنهم.
فما الفائدة عندما بسير المسلم على الرخام البارد و يطوف و التكييف شغال و ينام في فندق ٥ و ٤ و ٣ نجوم.
نعم للتوسعه و ادخال القطار السريع لاختصار المسافه حتى يتمكن الكثيرين من اداء فريضة الحج و لكن اكبر خطأ تغير المعالم و الفنادق كانت يجب ان تكون بسيطة جدا جدا عبارة عن طوابق بها غرف للنوم و منافذ للدخول و الخروج و التهوئية و بساط على الارض فقط و بقية الخدمات.