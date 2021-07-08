بيع (27.5) مليون دولار في المزاد السابع للنقد الأجنبي





وسط قبول عالٍ من المصارف، انطلقت الخميس الثامن من يوليو 2021، فعاليات المزاد السابع للنقد الأجنبي رقم 7/2021، بمباني البنك المركزي، بقيمة 50 مليون دولار، حيث شارك فيه حوالي 25 مصرفاً، مقارنة بـ22 مصرفا في المزاد السادس، وبلغت الطلبات المقدمة 141 طلبا مقارنة بـ 132 طلبا في المزاد السادس. كما بلغت الطلبات المقبولة بحسب ( سونا) 112 طلبا، وإجمالي الطلبات المستلمة 34.943.812.81 مليون دولار، علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 27.544.439.17 مليون دولارا لـ110 طلبات مستوفية لشروط المزاد، في حين تم استبعاد 31 طلبا لعدد من الأسباب، منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالاستيراد أو عدم كفاية رصيد المصرف أو خطأ في الإدخال من المصرف أوعملية استيراد قائمة، طريقة الدفع غير موضحة. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 448 دولارا أمريكيا، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 429 دولارا أمريكياوسوف يعلن بنك السودان المركزي انطلاق فعاليات المزاد الثامن بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. الجدير بالذكر أن هذه المزادات التي ينظمها البنك المركزي تأتي إنفاذا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

الخرطوم ( كوش نيوز)