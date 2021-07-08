إطلاق سراح معمر موسى





قال أحمد السنوسي المحامي الخاص بمعمر موسى، إنّ النائب أصدر قراراً بالإفراج عن معمر موسى وميخائيل بطرس، مشيراً وفق صحيفة ”السوداني” إلى أن النيابة قامت بحفظ البلاغ وقرّرت الإفراج عن معمر موسى وبطرس. وكان موسى وبطرس قد أوقفا لأكثر من عامٍ للاشتباه في تورطهما في تقويض النظام الدستوري ضمن مجموعة من عناصر النظام السابق تم اعتقالها في ذاك الوقت. وكان النائب العام السابق السر الحبر قال لـ”السوداني”، إن معمر موسى قيّدت ضده بلاغات بواسطة نيابة أمن الدولة مواد الجرائم المُوجّهة ضد الدولة.

الخرطوم ( كوش نيوز)