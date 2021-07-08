وزير الداخلية يناقش مع سفيرة دولة النرويج التعاون بين الجانبين





التقى الفريق اول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية بمكتبه الخميس سفيرة دولة النرويج بالسودان تريز جيزيل بحضور اللواء شرطة حقوقي د. ادم ابراهيم مدير الادارة العامة للجوازات الهجرة واللواء شرطة حقوقي ياسر عبدالرحمن مدير الادارة العامة للتعاون الدولي. وناقش اللقاء وفق ( سونا) التعاون والتنسيق بين الجانبين فى مختلف المجالات خاصة إحلال السلام بالبلاد والدور الكبير لدولة النرويج ودول الترويكا فى تقديم الدعم الفنى اللازم من خلال دعم فرص التدريب والتأهيل للشرطة السودانية لحماية وتأمين المعسكرات إضافة لتأمين وحماية المدنيين بولايات دارفور خاصة وأن السودان يمر بفترة إنتقالية تتطلب تقديم الدعم اللازم له لإرساء دعائم الأمن والإستقرار وانجاح تجربة التحول الديمقراطي عبر تقوية أجهزة ومؤسسات الدولة.

الخرطوم ( كوش نيوز)