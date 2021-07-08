تنسيق بين الموارد المعدنية وشرطة التعدين بغرب كردفان





أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، على الدور المتعاظم الذي تضطلع به شرطة التعدين في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأعلن مديرمكتب الشركة بولاية غرب كردفان المهندس خالد ضحوي محمد خلال لقائه بالوالي حمادعبد الرحمن صالح، بحضور مدير شرطة التعدين بالولاية، التزام الشركة السودانية للموارد المعدنية بتقنين صناعة التعدين التقليدي وتنظيم الأسواق وتقديم الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية المستضيفة للشركات والأفراد المشتغلين في قطاع التعدين. وكشف (بحسب سون) ضحوي عن ترتيبات تجري ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية لإنشاء مركز صحي منطقة “فوجا” الغنية بالموارد المعدنية، مشيداً بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه حكومة ولاية غرب كردفان مع مكتب الشركة، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على تسهيل مهمة الشركة في سبيل إنفاذ رسالتها الداعية إلى تحقيق صناعة تعدينية آمنة، مسنودة بدعم المجتمعات المحلية عبر مشروعات المسؤولية المجتمعية. وفي ذات السياق أبدى مدير شرطة التعدين بولاية غرب كردفان الرائد عثمان فضل سعادته بافتتاح مكتب لشرطة التعدين بمدينة النهود، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود والمواقف مع الشركة والسلطات المحلية من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وللمجتمعات المحلية المستضيفة ومن أجل النهوض بقطاع المعادن في ولاية غرب كردفان.

الخرطوم (كوش نيوز)