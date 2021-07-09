انضمام السودان لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي





كشفت مصادر موثوقة في بنك السودان المركزي عن انضمام السودان رسميا لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لتسهيل المعاملات المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم.

وظل القطاع المصرفي يعاني لعقود من عزلة دولية بسبب وجوده على قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعكس ذلك سلبا على إجراء التحويلات المالية.

وأكد مصدر لـ(سودان تربيون) حصول السودان رسميا على التسجيل الخاص برقم الحساب المصرفي العالمي من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

وأوضحت المنظمة في سجل الإيبان الصادر في يونيو أن السودان اصبح الآن في عداد الدول المنضوية لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي منذ 21 يونيو وان العمل به يصبح نافذا منذ 21 يوليو الجاري.

ويتكون رقم الحساب المصرفي الدولي من مجموعة من الأرقام والحروف تشتمل على مفتاح البلد (SD) بالنسبة للسودان بالإضافة مفتاح خاص بالبنك الذي يوجد فيه الحساب ورقم الحساب ومفتاح الحساب، ولكل حساب مصرفي رقم إبيان خاص به

ويقلل نظام (IBAN) من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة، كما أنه يعمل على تقليل المعلومات التي يحتاجها مرسل التحويل

ويكفي استخدام الرقم المصرفي العالمي لإنجاز التحويل دون حاجة لإضافة معلومات كثيرة تتعلق بالمستفيد وفرع البنك الذي يوجد فيه الحساب

ولفت المصدر المسؤول إلى تبني بنك السودان لرؤية مستقبلية بوضع سقف للشيكات المصرفية وما زاد عنها يتم الاستعاضة عنه بالتحاويل المباشرة عبر نظام سراج.

باج نيوز