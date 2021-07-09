“الحُرية والتغيير”: تشكيل التشريعي خلال شهر





أكد عضو المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، أن لجنة التشريعي أجرت تحرُّكات مُكثّفة لتشكيل المجلس التشريعي خلال أغسطس المُقبل.

وذكر حضرة لمصادر مطلعة أن المُشاورات جارية لتشكيل المجلس التشريعي في موعد أقصاه شهر أغسطس المُقبل. وقلّل حضرة ، من الانقسامات التي ضربت قِوى الحرية والتّغيير في الولايات، مقراً في الوقت ذاته أنّ بعض التنظيمات تُريد ترشيح منسوبيها في المجلس التشريعي الانتقالي، وأشار إلى أنّ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أبلغ الأطراف السياسية والمطلبية بالولايات أنّ الفُرص ستكون مُتاحة في الدخول للبرلمانات الولائية، وأضاف: “ستكون هناك برلمانات ولائية عقب تشكيل المجلس التشريعي لإشراك الشباب وحل قضايا الولايات”.

وحول مبادرة رئيس الوزراء، أكد حضرة أنّ الاجتماع الذي ضم قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة، واتفق على الوحدة مجدداً في قوى الحرية والتغيير، لافتًا إلى أن الوحدة بين قوى الحراك السلمي تُساعد في دفع مبادرة رئيس الوزراء إلى الأمام.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صدقي كبلو وفقاً للمصادر، إن حزبه لم يتواصل مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بشأن المجلس التشريعي، وأشار كبلو إلى أن الشيوعي لديه تَحفُّظات على طريقة تكوين المجلس التشريعي ولديه شُعورٌ بأن المجلس التشريعي سيكون “أداء واجب فقط” ولن يعبر عن القضايا التي تخص الفترة الانتقالية، وأوضح كبلو أن الحزب الشيوعي لن يُشارك في المجلس التشريعي طبقاً لقرار اللجنة المركزية للحزب.

(كوش نيوز)