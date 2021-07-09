تجار : نجاح حملة ضبط الاسواق رهين بوضع أسعار تأشيرية للسلع





رحب عدد من تجار الجملة والقطاعي بالجملة التي نظمتها وزارة التجارة وقالوا إن الحملة توعوية اكثر من كونها استهداف للتجار

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب لـ( السوداني) نجاح الحملة في بداياتها التوعوية للتجار اكثر من استهداف في وضع الديباجات على السلع وازالة التشوهات وترتيب الاسواق، متوقعا وضع أسعار تأشيرية للسلع خلال الفترة المقبلة

وقال تاجر السلع بالخرطوم السر علي أن الغرض الاساسي من الحملة توعية للتجار ، و تساعد في ازالة المظاهر السالبة خاصة تجار العرض الخارجي

وقال إن استمراريتها يسهم ايجابا في ترتيب الاسواق ونظافة بيئة السوق

وفي ذات السياق قال تاجر بسوق الكلاكلة إن موظفي الحملة أشاروا خلال زيارتهم للسوق الى أن الغرض منها التوعية في المرحلة الأولى

وتوقع تاجر السلع بأم درمان الرشيد عيسى نجاح أهداف الحملة لإسهامها في ترتيب وتنظيم الاسواق خاصة الاسواق الكبرى والتي تعاني من عشوائية العرض مما انعكس سلبا على اعاقه حركة السير، واوضح أن بعض التجار استغلوا مواقف المواصلات لعرض البضائع، مشيرا الى أن الحملة شاملة ولا تستهدف تجارا بعينهم

وأكد التاجر بشرق النيل محمد الجاك أن الحملة على الاسواق وضبطها غير مجدية ومهددة بالفشل في ظل عدم وضع سعر تأشيري للسلع ملزم للمنتج والمصنع، واوضح أن وضع الديباجات يدخل التاجر في خسائر كبرى.

السوداني