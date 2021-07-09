(فيسبوك) تزيل عشرات الصفحات والحسابات في السودان





أعلنت إدارة شركة (فيسبوك)، إنها قامت بإزالة 53 حساباً على الفيسبوك و51 صفحة وثلاث مجموعات و18 حساباً على انستغرام، في السودان. وقالت: “تلك الحسابات استهدفت الجماهير المحلية، وتم ربطها بأفراد في السودان، بما في ذلك أولئك المرتبطين بحزب تيار المستقبل للإصلاح والتنمية، وهو حزب سياسي في السودان. وجدنا هذه الشبكة بعد مراجعة معلومات حول بعض أنشطتها التي شاركها الباحثون في (مشاريع فالنت)”.

وقامت فيسبوك بإزالة العديد من المواقع حول العالم مثل “إثيوبيا والأردن وإيران والمكسيك والعراق والجزائر” خلال شهر يونيو الماضي. وقالت فيسبوك إنها تعمل باستمرار لإيجاد وإيقاف الحملات المنسقة التي تسعى إلى التلاعب والتضليل بالنقاش العام عبر تطبيقاتنا. وأضافت: “على مدى السنوات الأربع الماضية، شاركنا النتائج التي توصلنا إليها حول السلوك غير الأصيل الذي نكتشفه ونزيله من منصاتنا، وإننا نشارك المعلومات حول جميع الشبكات التي نقوم بإزالتها”.

وأكدت إدارة فيسبوك على مواصلة فرقها التركيز على إيجاد وإزالة الحملات المخادعة حول العالم – سواء كانت أجنبية أو محلية. وقالت: “لقد تبادلنا المعلومات حول النتائج التي توصّلنا إليها مع شركاء الصناعة والباحثين ومنفذي القانون وواضعي السياسات … نحن نعلم أن عمليات التأثير ستستمر في التطور استجابةً لإنفاذنا وستظهر سلوكيات خادعة جديدة … سنواصل تحسين تطبيقنا ومشاركة النتائج التي توصّلنا إليها علنا … نحن نحقق تقدماً في استئصال هذا الانتهاك، ولكن كما قلنا من قبل، إنه جهد مستمر، ونحن ملتزمون بالتحسين المستمر للبقاء في المقدمة، وهذا يعني بناء تقنية أفضل، وتوظيف المزيد من الأشخاص والعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون وخبراء الأمن والشركات الأخرى”.

السوداني