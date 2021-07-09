التربية: لا نستبعد تأجيل العام الدراسي





توقعت وزارة التربية والتعليم العام البدء في تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد أسبوعين وأكدت البدء في أعمال الكنترول التي تشمل التفريغ والرصد والترقيم .

وأكد مصدر مطلع بالوزارة في تصريح أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية سيكون قبل ١٠ أيام من بداية العام الدراسي الجديد المُحدد له السادس من سبتمبر المقبل، ولم يستبعد المصدر تأجيل العام الدراسي لكنه أكد أنه في حال تم التأجيل لن يزيد عن (10) أيام كحد أقصى.

وأعلن عن البدء في طباعة كتاب الصف الأول للمرحلة المتوسطة التي ستبدأ العام المقبل وأوضح أن عدد كتب الصف الأول من المرحلة تبلغ (10) كتب وقال إنه مع بداية العام الدراسي ستكون اكتملت.

باج نيوز