حميدتي يوجه بدراسة أسباب إعادة بواخر صادر الماشية





دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى ضرورة وضع برنامج متكامل ورؤية مشتركة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بمشاركة المنتجين والمصدريين.

وأكد حميدتي لدى مخاطبته لقاء تجار ومنتجي الماشية بسوق المويلح بأمدرمان اليوم (الجمعة) على ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ابتداءً من المنتج وصولاً إلى مواني التصدير الخارجية، وأشار الى جملة من التحديات التي تواجه القطاع من بينها نقص الخدمات البيطرية وضعف برامج تدريب المنتجين وعدم الاهتمام بتحسين السلالات وغيرها من المشاكل التي تواجه القطاع مشدداً على أهمية وضع دراسات بمشاركة خبراء من الداخل والخارج لوضع الحلول العلمية لمواكبة العالم واكتساب ميزات تنافسية وفقاً لمعايير الجودة.

وانتقد دقلو الاهمال الكبير الذي تواجهه أسواق المواشي في السودان وخاصة سوق المويلح بالرغم من مساهمته في توفير أموال كبيرة لخزينة الدولة داعياً وزارة الثروة الحيوانية وحكومات الولايات إلى الاهتمام بتحسين بيئة الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية لها وتطويرها لتواكب العالم، الى جانب دراسة الأسباب الحقيقية التي ساهمت في إعادة عدد من البواخر التي تحمل صادرات المواشي السودانية من دول التصدير، مؤكداً اهتمامه الكبير بقطاع الثروة الحيوانية بوصفه الذراع الثاني الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.

من جانبه أقر وزير الثروة الحيوانية بوجود اختلالات كبيرة تواجه قطاع الثروة الحيوانية مشيراً الى ان الوزارة عانت ولفترات طويلة من الإهمال وكانت وزارة للترضيات، وكشف عن ارجاع ٤٢ باخرة من صادر الثروة الحيوانية خلال الفترة السابقة قبل توليه الوزارة دون ان تشكل ولو لجنة تحقيق واحدة حول هذا الامر مؤكداً انه بدأ في مراجعة الأسباب التي أدت الى ارجاع هذا العدد من البواخر بمساعدة التجار والمنتجين، وأشار الى ان حجم الصادر خلال الفترة القصيرة الماضية بلغ ٢٥٩ مليون دولار.

بدورهم اشتكى تجار ومنتجو الماشية بسوق المويلح وقندهار من اهمال كبير لتلك الأسواق وضعف في الخدمات والأمن وعدم توفر العناية البيطرية وسوء التنظيم بالرغم من مساهمتهم الكبيرة في توفير عائدات لخزينة الدولة وطالبوا النائب الأول بضرورة التدخل لحل مشاكلهم ومساندة برامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية.

باج نيوز