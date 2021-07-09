طوارئ الخريف من أولويات حكومة الجزيرة





أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة أن الإستعداد لطوارئ الخريف تعتبر من أهم أولويات حكومة الولاية مشدداً علي ضرورة عمل التروس وتقوية الجسور الواقيه بمناطق الهشاشه علي إمتداد شريط النيل الأزرق بمحليه الكاملين.

وقال لدى مخاطبته الجمعة الحشد الجماهيري بقرية حليله الشيخ موسى بمحلية الكاملين في إطار برنامج الطواف الميداني لقرى ومحليات الولاية بغرض الوقوف على قضايا المواطنين وتلمس همومهم ان حكومة الولاية ملتزمة بتسخير كل الإمكانيات لدعم ومساندة الجهود الرامية لتقليل الآثار السالبة للخريف والسيول والفيضانات داعياً المواطنين للإسراع في التسجيل لبرنامج ثمرات وتحويله لسلعتي لتحقيق الاستفادة القصوى.

وكشف عن مخرجات زيارته للخرطوم ولقاء عدد من الوزراء الاتحاديين والتي أسفرت عن معالجة جمله من المشاكل التي تؤرق معاش الناس بالولاية وأشار للإتفاق مع البنك السوداني الأردني لتنفيذ عدد من المشاريع التنمويه بالولاية.

وثمن والي الجزيرة أدوار الطرق الصوفية في محاربة المظاهر السالبة والتطرف في الدين والدعوه للتسامح والمحبة مبينا أن زيارته لمنطقة الحليلة الشيخ موسى تأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتفقد الرعية وتقوية النسيج الإجتماعي.

من جانبه أعلن الأستاذ محمد النور المادح ممثل أهالي قريه حليله دعم أهالي المنطقة للحكومة الإنتقالية لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة مشبرا الى مطالب وإحتياجات المواطنين لتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

( كوش نيوز)