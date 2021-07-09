مواطنو عسلاية يطلقون حملة (حنبنيهو) لزراعة “6000” فدان قصب





اطلق مواطنو مشروع سكر عسلاية بولاية النيل الأبيض حملة (حنبنيهو) لزراعة ستة آلاف فدان قصب سكر لتحقيق أعلى إنتاجية بمصنع سكر عسلاية .

وقالت تسييرية مصنع سكر عسلاية انها ستفي بالوعود التي قطعتها للسيد وزير الصناعة لتعويض أيام الإضراب التي نفذتها تسييريات شركات السكر السودانية (حلفا و الجنيد وسنار وعسلاية) ٠

وقالت وفق ( سونا) ان النفرة في زراعة القصب، نفذت بواسطة المواطنين العاملين من جميع الوحدات المختلفة بعسلاية بعد أن اجتمعت اللجنة التسييرية بعسلاية مع الإدارة الزراعية بمكتب السيد محمد الصادق عبدالله المدير الزراعي وحددوا برنامج النفرة .

وكان في مقدمة الحضور السيد أمين خضر موسى المدير العام لمصنع سكر عسلاية برفقة جميع مدراء الوحدات بعسلاية وكان الموقف ملئ بالحماس والرغبة في العمل وذلك بالتعاضد والتكاتف للعودة بعسلاية الي سيرتها الأولى في السنوات القليلة القادمة وفي الذاكرة الرقم 97 الف طن والذي تحقق سابقاً واعدين أنهم سيحققونه قريباً .

وكشف المهندس علاء الدين عبدالمطلب رئيس اللجنة التسييرية بعسلاية أنهم قطعوا العهد مع وزير الصناعة لتعويض أيام الإضراب وها هم الآن ينفذون وعدهم بزراعة القصب.

و أفاد السيد عبدالعظيم المكيفي نائب رئيس اللجنة التسييرية بمشروع سكر عسلاية أن جميع العاملين وقفوا بحماس وهمة تلبية لنداء النفرة مبشرين بالكثير الذي يأتي بخير وفير في الفترة القادمة .

( كوش نيوز)