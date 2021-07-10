برمة : اتصالات مكثفة للتوصل إلى صيغة لتشكيل “مركزي التغيير”





كشف رئيس الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، عن بذل جهود مكثفة واتصالات بأطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير للتوصل إلى صيغة جديدة لتشكيل مركزي الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي كنتاج للظروف الحالية وأهمية الوفاق الوطني وجمع الصف.

وقال برمة لـ(الصيحة)، إنهم مهتمون بالتكوين الجديد قبل الدخول في أيِّ عمليات إصلاحية أخرى تمهيداً لعودة حزب الأمة القومي إلى ممارسة نشاطه داخل هياكل ولجان قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة