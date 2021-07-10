برنامج ثمرات يوضح ملابسات عدم وصول الدعم لبعض الأسر





أعلن برنامج ثمرات انه يعمل حاليا على تعديل بيانات المواطنين الذين أدخلوا بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.

ودعا بيان اصدره إعلام البرنامج جميع المواطنين الذين سجلوا بمراكز ثمرات (التسجيل الإلكتروني) في الفترة بين (24 فبراير 2021 وحتى شهر أبريل 2021) ولم تتلق الدعم، دعاهم لمراجعة مراكز التسجيل بالوحدات الإدارية بالمحليات في كل من الولايات الآتية الخرطوم ، البحر الأحمر ، جنوب دارفور وكسلا لتعديل وتصحيح بياناتهم حتى يتمكن البرنامج من اكمال عمليات تحويل الدعم المالي لجميع الأسر في أقرب وقت ممكن .

ونوه إلى أن أي معلومات غير مكتملة أو غير مطابقة لبيانات الرقم الوطني تعيق سرعة وصول الدعم المالي للمستفيدين في الفترة التي حددها البرنامج وهي ثلاثة الي أربعة أسابيع من اكتمال عملية التسجيل بالبرنامج والتحقق من البيانات المدخلة.

وأكد البيان أن الدعم المالي المقدم من البرنامج هو دعم نقدي مباشر لتوصيل المبالغ للأسر، ويتبع برنامج ثمرات الإجراءات والضوابط المالية التي تتبعها الأجهزة المصرفية الرسمية بما فيها الدفع عبر شركات الإتصالات المختلفة.

وقال البيان إن إدارة برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات تعمل حالياً على معالجة جميع الإشكاليات الفنية التي تحول دون وصول الدعم المالي للأسر التي اكملت عملية التسجيل فعلياً، ولم تتلق أي دعم حتى الآن .

وأضاف البيان ببدء البرنامج فعلياً وعبر شركات الإتصالات في تحويل الدعم المالي للأسر التي تم تعديل بياناتها بمراكز التسجيل بالولايات المذكورة.

وأكد البيان أن هناك بعض الحلول المؤقتة التي يسعى البرنامج لإستخدامها ليتمكن من تحويل الدعم لجميع الأسر المسجلة والمكتملة البيانات.

صحيفة السوداني