السعودية… الملك سلمان يوجه بتثبيت سقف أسعار البنزين بدءا من اليوم





أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيها بتثبيت سقف أسعار البنزين المحلي، اعتبارا من اليوم السبت.

وقالت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه أن ملك السعودية أصدر توجيها بأن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو/ حزيران الماضي بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين، وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 10 يوليو/ تموز الجاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)..

كما شمل التوجيه “تحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التوجيه الملكي لليوم السبت يأتي “انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي”.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار البنزين لشهر يوليو الجاري شهدت زيادة في الأسعار بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال)، لكن سيتم تطبيق عليها السقف الذي تم اعتماده بدءا من اليوم السبت.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، تقرر رفع سعر بنزين 91 أوكتان إلى 2.08 ريال، و2.23 ريال لبنزين 95، و52 هللة للديزل، و70 هللة للكيروسين، و75 هللة لغاز البترول المسال، بحسب موقع “أرامكو”.

وبلغت أسعار البنزين في السعودية بشهر نيسان/ أبريل الماضي 1.99 ريال لبنزين 91، و2.13 ريال لبنزين 95، وبلغ الديزل 52 هللة، وغاز البترول المسال 75 هللة، والكيروسين 70 هللة.

العربية نت