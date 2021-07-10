اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مسار دارفور توصي بالإسراع في إجازة قانون مفوضية السلام الرئيسيةالسياسة بواسطة باج نيوز

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أوصى اجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام الخاص بمسار دارفور، بعقد اجتماع مشترك لرؤساء التنظيمات السياسية الموقعة على اتفاق جوبا واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق سلام جوبا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بغرض حسم القضايا المرتبطة بالأليات الخاصة بالمسار.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع الخاص بمسار دارفور بحضور كبار مفاوضي المسار وقادة الحركات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، أحمد تقد لسان في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، والمتمثلة في الهياكل التنظيمية والإدارية لآليات التنفيذ، مشيراً لتشكيل لجنة لإعداد هذه الهياكل الإدارية والتنظيمية الخاصة بآليات تنفيذ الاتفاق الخاص بالمسار.

وأوضح تقد أن الاجتماع استعرض التقارير المرتبطة بهذه الآليات ، وأوصى بعقد اجتماع مشترك لرؤساء التنظيمات السياسية الموقعة على اتفاق جوبا واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق سلام جوبا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بغرض حسم القضايا المرتبطة بالأليات الخاصة بمسار دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة، إن الاجتماع ناقش تشكيل الآليات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في هذا الجانب ، واستمع إلى تنوير شامل حول سير عملية تنفيذ هذا البند.

باج نيوز