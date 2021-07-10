هاني شاكر يغادر المستشفى ويكشف عن تطورات حالته الصحية





غادر الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، اليوم السبت، المستشفى، بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة.

وعن تطورات حالته الصحية، أكد شاكر لـموقع “إي تي بالعربي” أنه يتواجد حاليا في منزله، ويشعر بتحسن كبير، وأنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.

ونقل هاني شاكر إلى المستشفى، يوم الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية.وفي ذلك اليوم، ظهر المطرب الكبير في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وجه فيه رسالة اعتذار لجمهوره الكبير، عن عدم إقامة حفله اليوم بدار الأوبرا، الذي كان من المقرر أن يحييه الخميس.

وقال هاني شاكر في رسالته من على سرير المستشفى: “جمهوري الحبيب كنت أتمنى أغني النهارده كل الأغاني اللي بتحبوها، لكنني استيقظت على ضربات قلبي غير منتظمة”.

وأضاف أنه “توجه إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات”.

وأوضح أن “الأطباء قرروا نقله إلى الرعاية المركزة لمدة 48 ساعة على الأقل ليكون تحت الملاحظة”.

وأتم قائلا “إن شاء الله سأحدد موعدا جديدا (للحفلة) في أقرب فرصة”.

وكان هاني شاكر أثار جدلا الشهر الماضي بعد نشره أحدث جلسة تصوير فوتوغرافية له، مخصصة للترويج لأغنيته الجديدة “لو سمحتوا”.

ويظهر شاكر في الصور بشكل لم يعتده منه جمهوره، بملامح كلاسيكية أوروبية قديمة ذات طابع إيطالي.

يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن هاني شاكر عن حصوله هو وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي الخليجية.

سبوتنيك