الصيحة: مريم الصادق تزور روسيا





كشفت صحيفة الصيحة الصادرة، السبت، عن زيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية مريم الصادق التي تتواجد حاليًا بنيويورك إلى موسكو غدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ زيارتها لروسيا تعدّ الأولى لمسؤول مدني في الحكومة الانتقالية.

وقالت إنّ مريم الصادق ستبحث مع المسؤولين في الحكومة الروسية بموسكو التي ستصلها، الأحد، وتبدأ فعالياتها بعد غدٍ الأثنين، جملة من الملفات، أبرزها ملف سدّ النهضة.

وأشارت إلى أنّ بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على رأسها روسيا والصين لديها مواقف مختلفة تّجاه قيام السدّ.

باج نيوز