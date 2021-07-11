تفاصيل مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة بورتسودان





لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم امرأة، واصيب آخرون جراء انفجار عبوات ناسفة مجهولة في نادي الأمير بحي سلبونا بمدينة بورتسودان.

وقال شهود عيان ل( السوداني) أن الحادثة وقعت مساء السبت، بعد أن قذف مجهولون يستغلون دراجة بخارية عبوتين ناسفتين على رواد نادي الأمير الرياضي بسوق سلبونا ببورتسودان، توفي على إثرها 3 أشخاص هم، رئيس نادي الامل السابق محمد ميرغني حاكم، ويعمل في التخليص ببورتسودان، وحسن بابكر ككراب، موظف بهيئة الموانىء البحرية، ومحمد حجر. عامل يوميات.

وأثناء هروبهم قام الجناة بإطلاق رصاص على امرأة متزوجة وأم لطفلة، في وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي لبورتسودان.

وأضاف شهود العيان، بأن شباب الحي استطاعوا تعطيل الدراجة البخارية التي كان يستقلها 3 جناة وفر منهم اثنين وأمسكوا بالآخر، ولم تفصح جهة رسمية عن ملابسات الحادثة حتى ساعة تحرير الخبر.

الخرطوم: السوداني