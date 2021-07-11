ارتفاع الأسعار يشل حركة التداول في سوق العقارات بالخرطوم





أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استمرار حالة الركود في حركتي البيع والشراء للعقارات بسبب ارتفاع أسعارها وزيادة أسعار تكلفة البناء.

وأشار تاجر العقارات ياسر عثمان في حديثه لـ السوداني لضعف حركتي الشراء والبيع خلال الفترة الراهنة نتيجة لارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن سعر المتر في كافوري مربع ٥ يتراوح مابين ١٠٠ إلى ١٣٠ ألف جنيه فيما يتراوح سعر المتر بمربع ٩ مابين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ دولار ويبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق واحد ٢٣٠ ألف دولار

واشار صاحب إحدى الوكالات العقارية محمد الصديق في حديثه لـ السوداني إلى أن أسواق العقارات شهدت استقرارا في الأسعار بعد توحيد سعر الصرف الا انها سرعان ماعادت الى حالة الركود منوها إلى إن سعر القطعة ٣٠٠متر الدرجة الثالثة يتراوح مابين ٢٠ ٢٥ مليون جنيه والمنزل الجاهز من طابق واحد من ٣٠ الى ٣٣ مليون بحسب المربعات والمميزات.

وأكد صاحب احدى الوكالات العقارية السياب علي نصر الله في حديثه لـ السوداني ان سعر المتر في مناطق اركويت والمعمورة يتراوح مابين ١٨٠ إلى ٢٠٠ الف جنيه والمنزل الجاهز من طابق ارضي في مساحة ٤٠٠متر يتراوح مابين ٢٨٠ إلى ٣٠٠الف دولار، لافتا إلى أن سعر المتر في المعمورة شرق شارع الستين يتراوح مابين ١٣٠ إلى ١٥٠ الف جنيه في المساحات ٣٠٠ متر بمربع ٨٤ فيما يتراوح سعر المتر بمنطقة الرياض مابين ٩٠٠الى ١٢٠٠ دولار.

الخرطوم:الطيب علي

صحيفة السوداني