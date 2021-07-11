تجار: شراء التوابل رهين بتوفير ثمن الأضحية نفسها





تشهد اسواق العاصمه الخرطوم حالة ركود حاد واستمرار ارتفاع الأسعار ما انعكس سلبا على عدم قدرة المواطنين على الشراء

و اكد رئيس تجار الجملة بامدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه ل( السوداني) ضعف استعداد الاسواق للعيد رغم وفرة واستقرار أسعار السلع ، مشيرا الى ان المواطن غير قادر على الشراء بسبب تدني قيمة العملة الوطنية .

وقال تاجر السلع ببحري فضل عثمان ان الاسواق تشهد ركودا وترقب وسط التجار لانتعاش حركتي البيع والشراء خلال الايام المقبلة لشراء احتياجات العيد من توابل وغيرها ،مضيفا بان الاسعار تشهد استقرارا ملحوظا،حيث بلغ سعر زيت الفول عبوة (36) رطل (15٫200) جنيه أما سعر الرطل (700) جنيه وربع الرطل (300) جنيه .

وفي ذات السياق قال تاجر توابل بسوق أمدرمان أحمد النور ان هنالك استقرارا في الاسعار نتيجة للركود والوفرة ،متوقعا انتعاش حركة الاسواق خلال الأيام لاقتراب العيد،واوضح بان شراء التوابل يتوقف على تجهيز الأضحية اولا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخراف بما يفوق طاقة الاسر محدودة الدخل ،مبينا ان سعر رطل الثوم (500) جنيه والفلفل (1٫5) الف جنيه الشطه الجافه (500-400) جنيه للرطل أما الشمار والكزبرة (700-1000) الف جنيه.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني