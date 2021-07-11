شركات سعودية تتعرف على فرص الاستثمار بالسودان





انطلق في العاصمة السعودية، الرياض، مؤتمر للاستثمار في السودان بمشاركة نحو 40 شركة سعودية للوقوف على الفرص المتاحة في السودان.

وقال وزير المالية جبريل ابراهيم، في تصريح صحفي، ان بيئة السودان اصبحت جاذبة للاستثمار السعودي الحكومي والقطاع الخاص.

واشار الى اجراء اصلاحات اقتصادية وتشريعية في قانون الاستثمار شملت الحوافز والضمانات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى قانون محاربة الفساد.

ودعا جبريل البنوك السعودية لفتح فروع في السودان لتسهيل الاستثمار.

وتداول الملتقى حول مقترح لقيام ملتقى لرجال الاعمال السعوديين والسودانيين في الخرطوم خلال الاسابيع القادمة ليكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للاستثمار بين البلدين.

بدوره، اكد الجانب السعودي استعداده للاستثمار في السودان كاولوية خلال الفترة القادمة لتحقيق تكامل اقتصادي لمصلحة البلدين. واكد جاهزية الصناديق الاستثمارية السيادية والخاصة والبنوك للدخول في مشاريع استثمارية كبيرة في السودان عبر برنامج ريادة الاعمال في وزارة الاستثمار السعودية.

واتفق الجانبان على ازالة المعوقات وتوفير الضمانات ومحاربة الوسطاء ودعم وتسهيل الدخول في الاستثمارات.

صحيفة السوداني