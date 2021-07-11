دقلو: هذا هو المخرج الوحيد للوصول إلى ديمقراطية حقيقية





دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو إلى توحيد كلّ المبادرات المطروحة لتحقيق التوافق الوطني الشامل بمشاركة كلّ السودانيين دون إقصاء لأحدٍ.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الأحد.

وشدّد دقلو على أنّ المبادرة الواحدة هي المخرج الوحيد لتحقيق أهداف ومطلوبات الثورة السودانية وصولاً إلى ديمقراطية حقيقية عبر صناديق الانتخابات.

وأضاف” نؤكّد ترحيبنا بمبادرة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وندعو للالتفاف حولها”.

وأردف” هنالك مبادرات أخرى كثيرة طرحتها عدد من الجهات كلها تصبّ في اتّجاه وضع المعالجات الكلية للأزمة السودانية”.

والأحد، وصل إلى الدمازين، النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو ، للمشاركة في مراسم تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي.

وفي يونيو المنصرم، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا، منح بموجبه الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في إطار تنفيذ اتّفاق جوبا لسلام السودان.

باج نيوز