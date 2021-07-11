أحلام تعيد نشر تغريدة لزوجها بعد ساعات من تداول خبر طلاقها





ردت الفنانة الإماراتية أحلام، لأول مرة على الأخبار التي انتشرت، خلال الساعات الماضية، عن طلاقها من زوجها مبارك الهاجري.

وقامت أحلام بإعادة نشر تغريدته زوجها التي نشر صورتهما وكتب لها: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t

— مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

وكانت أحلام، كشفت عن تعرضها لموقف غريب أثناء تسوقها مع صديقة لها داخل أحد المراكز التجارية. وقالت، وهي لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الضحك خلال مقطع مصور شاركته عبر حسابها على “سناب شات” إنها تعرضت لمعاكسة من شاب لم يدرك هويتها، بسبب ارتدائها الكمامة الطبية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، وكذلك وضعها عباءة وتغطي شعرها بالحجاب.

من ناحية أخرى، روجت أحلام لأحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم “فدوة عيونك” عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، كما أن المطربة الإماراتية طرحت مقطعا مصورا من فيديو كليب أغنية “خاطري ضايق” من الألبوم الجديد، وهي كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان عزوف.

وكانت أحلام قد احتفلت الشهر الماضي بمرور 18 عاما على زواجها من بطل الراليات القطري، مبارك الهاجري.

وتزوج مبارك الهاجري أحلام في عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم لولوة وفاطمة وفاهد.

سبوتنيك