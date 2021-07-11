قال إنها مهدد للاتفاقية و وحدة السودان .. مالك عقار : هنالك اشكاليات بفعل فاعل في الترتيبات الأمنية





قال عضو مجلس السيادة و رئيس الحركة الشعبية شمال ؛ مالك عقار إن هنالك اشكاليات حقيقية قليلة في بند الترتيبات الأمنية مضيفاً أنها متوقعة و مقدور عليها.

و كشف عقار في الوقت ذاته خلال كلمته في حفل تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق ؛ أحمد العمدة بادي بمدينة الدمازين اليوم “الأحد” عن وجود اشكاليات في تنفيذ البند بفعل فاعل و أضاف ” مقصودة أم غير مقصودة هي مهدد مش فقط للاتفاقية بل وحدة السودان” و تابع ” هذا البند صعب الأوانطة و البلبصة فيه ، سيتم تنفيذه كما ورد نصاً و حرفاً و روحاً “.

و أوضح أن نسبة ال 40% التي منحتها الاتفاقية لأهل الإقليم كفيلة بتطوير الإقليم إذا اُستُغلٌت الموارد بطريقة صحيحة مضيفاً أن ذلك يتطلب التنسيق الجيد مع الشركاء في السلطة لرسم خارطة طريق لمستقبل الإقليم.

و شدد عقار على أن التعليم على رأس الأولويات للنهوض بالمجتمع و أضاف “دون تعليم لسه الظلم بكون موجود ، شوف الآن عندنا وظائف فوق المائة في المركز عمليا بدأنا بالنيابة العامة ما قادرين حتى الآن نحدد من يملأ نسبتنا ، سوف نواجه بهذه المشكلة في مؤسسات مختلفة، لأن المعاير تتطلب مستوى تعليمي معين”.

و أكد أن إقليم النيل الأزرق للجميع مضيفاً أنه إقليم من أقاليم السودان يتمتع بالحكم الذاتي في السودان الموحد ، و أشار إلى أن هنالك محاولات لتضليل الناس بأن الحكم الذاتي صنوان للانفصال، و أضاف ” الحكم الذاتي لا مجال فيه أكرر لا مجال فيه بالحديث عن فصلها من الدولة السودانية”.

باج نيوز