روسي يفتح باب الطوارئ في الطائرة بسبب الحر





تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تطالب فيه إحدى راكبات الطائرة باتخاذ إجراءات عاجلة لأن طفلها يعاني من الاختناق.

وبحسب الفيديو الذي نشر على تطبيق “تيك توك”، قرر أحد الركاب إنهاء المشكلة وقام بفتح باب الطوارئ للطائرة التي كانت على وشك الإقلاع من مطار موسكو إلى أنطاليا، الأمر الذي تسبب في هبوط سلم الطوارئ وتأخير الإقلاع لمدة ساعتين.

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وانهالت التعليقات على الفيديو الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة، حيث اعتبر البعض أن الرجل قام بعمل بطولي، في حين انتقده البعض الآخر، مشيرا إلى أن تصرفه خاطئ.

ويواجه الراكب عقوبة السجن بتهمة أعمال الشغب.

سبوتنيك