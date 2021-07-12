غُرفة البصات تُؤَكِّد ثبات أسعار تذاكر البصات السفرية خلال عطلة العيد





أكّد رئيس لجنة تسيّير غُرفة البصات السفرية، أحمد عبد الحميد الطريفي لـ(السوداني)، ثبات أسعار تذاكر البصات السفرية تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المُقبل.

وشكا الطريفي من شُح في الركاب وتراجع نسبة سفر وتنقل المواطنين بين الولايات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر الحالية ولا يحتملون زيادات جديدة، وأوضح أن الغرض من الزيادة التي تقررها الغرفة تزامناً مع الأعياد هو تخفيف التَكَدُّس والازدحام للمسافرين بالموانئ وكتحفيز وجبر ضرر لأصحاب البصات لرجوعها فارغة من الولايات الى الخرطوم، ونوّه إلى أن وفرة الجازولين بمحطات الوقود بعد تحريره ساعدت في ثبات أسعار التذاكر بعد اختفاء ظاهرة بيعه في السوق السوداء، مُشيراً إلى إغراق الموانئ بالبصات السفرية وعزوف المواطنين عن السفر بسبب الظروف الاقتصادية أهم عوامل ثبات أسعار التذاكر.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني