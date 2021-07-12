رامي صبري يفجع بمصرع شقيقه أثناء علاجه من الإدمان





فجع المطرب المصري، رامي صبري، أمس الأحد، بمصرع شقيقه كريم أثناء محاولته الهروب من مصحة لعلاج الإدمان في البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

ولقي كرم صبري، 34 عاما، مصرعه بعد أن غرق في ترعة المريوطية قفز إليها، إثر تجاوزه أسوار مصحة الإدمان.

وتم إيداع شقيق رامي صبري في المصحة على غير رغبته بغرض علاجه، أمس الأحد، لكنه حاول الهروب منها في نفس اليوم، ولقي حتفه غرقا بعد مطاردة المشرفين وأفراد الأمن له.

وألقت قوات الشرطة القبض على 3 ممن يعملون في المصحة، بحسب موقع “مصراوي”.

وشارك صبري صورة لشقيقه عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، وطلب من متابعيه الدعوة له بالرحمة والمغفرة.وفي منشور آخر له، شارك رامي صبري صورة لشقيقه الراحل وهو يرتدي ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية، وأعلن من خلالها عن أن صلاة الجنازة على روحه ستقام بعد صلاة العصر، اليوم الاثنين، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة، وسيتم دفن جثمانه في مقابر 6 أكتوبر.وتم استخراج تصريحا بدفن جثمان شقيق رامي صبري بأمر من النيابة الكلية لجنوب الجيزة.

سبوتنيك