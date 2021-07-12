وزيرة الخارجية تعقد مباحثات ثنائية مع نظيرها الروسي





انعقدت المباحثات المشتركة بين السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية ونظيرها الروسي السيد سيرغي لافروف، اليوم الاثنين الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢١م، بموسكو عاصمة روسيا الاتحادية. أكد ( بحسب سونا)الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش الوزيران سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتفعيل آليات العمل الثنائية المتمثلة في اللجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري، ولجنة التشاور السياسي، وأكد الوزيران ضرورة تطوير التعاون في المجال الثقافي والتدريب ورفع القدرات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بالاضافة إلى التنسيق المشترك في إطار المنظمات الدولية. وفي ختام اللقاء قدمت السيدة الوزيرة الدعوة لنظيرها الروسي لزيارة السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)