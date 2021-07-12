موعد عيد الأضحى.. 17 دولة عربية تتّفق و3 تختلف





بدأت موريتانيا والمغرب وجزر القمر، الإثنين، أوّل أيام شهر ذي الحجة، ليحلّ بها عيد الأضحى الأربعاء 21 يوليو الجاري، وتسبقها بيوم 17 دولة.

والجمعة قرّرت السعودية، و16 دولة عربية أنّ الثلاثاء 20 يوليو، هو أوّل أيام عيد الأضحى، بينما أكّدت موريتانيا والمغرب وجزر القمر، حلوله في اليوم التالي، وفق ما أشارت وكالة الأناضول.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت المحكمة العليا السعودية، في بيان أن الأحد هو الأوّل من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، (11 يوليو 2021) والوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة (19 يوليو) وعيد الأضحى في اليوم الذي يليه.

وهو الأمر ذاته، الذي أعلنه المجلس العلمي الفقهي في وزارة أوقاف نظام بشار الأسد، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، في بيانيين منفصلين الجمعة.

والسبت، ظهرت إعلانات مماثلة، من كل من مفتي مصر، شوقي علام، ونظيره الأردني، عبد الكريم الخصاونة، والفلسطيني، محمد حسين، والتونسي عثمان بطيخ، فق بيانات منفصلة.

كما أعلنت الأمر ذاته، لجنة رؤية الهلال في سلطنة عمان، وديوان الوقف السني بالعراق، ودار الفتوى في لبنان، ودار الإفتاء الليبية، ووزارة الشؤون الدينية بالجزائر، بحسب بيانات منفصلة أيضا.

ويحل عيد الأضحى في 20 يوليو أيضا، بكل من قطر، والإمارات، والكويت، واليمن، والبحرين بحسب بيانات رسمية لتلك البلدان، اعتمدت تواريخها بالتقويم العربي الأحد الأول من ذي الحجة، في اتباع لرؤية السعودية، دون إعلان مباشر.

ولم تصدر إفادات رسمية من جانب الصومال وجيبوتي، بشأن موعد عيد الأضحى حتى ظهر الإثنين، غير أنهما عادة ما يتبعان رؤية السعودية.

في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإثنين، غرة شهر ذي الحجة لعام 1442، لتعذر رؤية الهلال، وأن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.

وهو الأمر ذاته الذي أعلنته دار الإفتاء في جزر القمر عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، واللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

باج نيوز