“2.72” مليون دولار من اليابان للسودان





أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن التوقيع على اتّفاقية منحة بـ”2.72″ مليون دولار، الأثنين، لتقديم مساعدات غذائية إلى السودان.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبرهيم، بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، إنّ دولة اليابان تقوم بجهودٍ كبيرةٍ في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان في كافة المجالات الصحية والغذائية.

وأشار إلى أنّ اليابان نفذّت عديد من المشاريع الضخمة في مجالات المياه، الصحة، النفايات الصلبة.

وجدّد جبريل إبراهيم حرص السودان على الاستفادة من الخبرات اليابانية في الإنتاج الزراعي وخلق شراكة قوية بين البلدين.

باج نيوز