السودان..إعلان عطلة عيد الأضحى





أعلن مجلس الوزراء السوداني عطلة عيد الأضحى، التي تقرّر أنّ تبدأ، الأحد، المقبل وحتى، الخميس.

وقال إعلام مجلس الوزراء” أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنّ عطلة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٧/١٨م وحتى الخميس ٢٠٢١/٧/٢٢م ،على أنّ يزاول العاملون أعمالهم عقبها وفق النظم والقواعد التى تنظّم أيام وساعات العمل الرسمية”.

وهنأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك.

والسبت، أعلن مجمّع الفقه الإسلامي في السودان أنّ الأحد، هو الأوّل من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، (11 يوليو 2021) والوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة (19 يوليو) وعيد الأضحى في اليوم الذي يليه.

باج نيوز