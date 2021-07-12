وزير المالية : شركات فرنسية أبدت رغبة حقيقية للاستثمار في السودان





أكد وزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إبداء شركات فرنسية وأوروبية رغبة حقيقية للدخول و الاستثمار في السودان .

و أوضح جبريل أن ذلك جاء نتيجة لمؤتمر باريس الذي انعقد سابقاً مضيفاً أنه بعد إطلاع رجال الأعمال و الشركات الفرنسية على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السودان أبدت عدد من الشركات الفرنسية و الأوروبية استعدادها للدخول في الأسواق السودانية و العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك عقب التنوير الذي قدمته السيدة إيمانويل بلاتمان سفيرة فرنسا بالسودان لوزير المالية ، حيث اطلعت على نتائج مؤتمر باريس، و عبرت إيمانويل عن تطلع فرنسا إلى تخفيف كبير للديون في مؤتمر باريس الذي سوف ينعقد في ١٥ يوليو القادم.

و أشارت إلى الدعم الفني الذي ستقدمه فرنسا للبنك المركزي السوداني و وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات لتواكب متطلبات المرحلة.

باج نيوز