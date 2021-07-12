كيا سبورتاج 2022 تبدأ بكسر الأرقام القياسية للمبيعات





– لم تمض أسابيع على الكشف عن كيا سبورتاج 2022 الجيل الجديد قبل أن تبدأ الكروس أوفر بالفعل بتحقيق نجاح مدهش في مبيعات السوق الكوري المحلي فور فتح باب الطلب عليها.

وأعلنت كيا إن سبورتاج الجديدة سجلت 16,078 طلب عليها خلال اليوم الأول فقط، ما يجعلها ثاني أنجح كروس أوفر في كوريا على الإطلاق بعد كيا سورينتو الجيل الرابع، والتي سجلت 18,941 طلب.

كما أن سبورتاج هي أول سيارة كيا تتجاوز حاجز الـ 6 مليون نسخة مباعة عالمياً بعد انطلاقها لأول مرة في 1993، ومن الواضح أن المستهلكين انجذبوا بشكل فوري لجودة ورقي السيارة وتحديثاتها الجديدة.

وتعتمد سبورتاج 2022 على منصة جديدة كلياً لتوفير تجربة قيادة أفضل ومساحة داخلية أوسع ونظام تعليق محدث ودفع كلي إلكتروني متطور، وتستمد طاقتها من محرك 1.6 لتر تيربو بقوة 177 حصان، مع توقعات بطرح نسخ هجينة لسبورتاج قريباً.

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