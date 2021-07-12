والي الخرطوم يرحب بالضمان السيادي للعطاء العالمي لادارة النفايات





الوزراء عبد الله حمدوك ضمان سيادي لطرح عطاء عالمي للإدارة المتكاملة للنفايات في الولاية ، داعياً وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للموافقة للشروع في طرح العطاء العالمي . وأوضح الوالي وفق ( سونا) أن المواصفات الفنية للعطاء تشمل المواد المطلوب تدويرها مثل (البلاستيك – المواد العضوية – المعادن – الورق والكرتون – الزجاج ) بالاضافة الى أنواع الأجهزة والمعدات المطلوبة لتنفيذ أعمال التدوير و انتاج السماد العضوي وتوليد الكهرباء ، مشيراً الى أن الإجراءات والمواصفات الفنية لفتح العطاء العالمي تتمثل في قيام الشركات المقدمة في العطاء بايراد عنوانها كاملاً وأرقام حساباتها والبنوك التي تتعامل معها للاستيثاق والتحري عن المقدرة المالية للشركة وضمان سيادي من وزارة المالية مع مراعاة المواصفات والمقاييس التي تحددها الجهات الفنية المتخصصة . وقال والي الخرطوم في مؤتمر صحفي عن خطة الولاية للتعامل مع ملف النظافة إن كافة ميزانيات هيئات النظافة بولاية الخرطوم تقوم على اساس الميزانية الصفرية “الأيرادات = المنصرفات” نتيجة لضعف تحصيل رسوم النفايات في المحليات خاصة في تحصيل رسوم القطاع السكني . وأوضح خالد ان حكومة الولاية قامت بوضع العديد من الاصلاحات القانونية بسن قانون خاص بالنفايات ولوائح مفسرة له فضلاً عن تفعيل الرقابة الميدانية لوقف عمليات التخلص العشوائي من النفايات . وشدد الوالي على الزام الانشطة التجارية والخدمية و الصناعية بالتعاقد مع هيئة نظافة ولاية الخرطوم فيما يخص الإدارة المتكاملة للنفايات واعتباره شرطاً ملزماً لاصدار التراخيص بالاضافة الى توفير حاويات تتناسب مع حجم الافراز وايقاع عقوبات صارمة للمخالفين تصل الى سحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري .

الخرطوم ( كوش نيوز)