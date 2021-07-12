اللجنة القومية لحماية المدنيين بالجزيرة تدعو لإستكمال حصر النازحين واللاجئين





أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة على أهمية بسط الأمن والحد من الظواهر السالبة والدخيلة علي المجتمع. ووجه (بحسب سونا) لدى ترأسه بمكتبه اليوم إجتماع اللجنة القومية لحماية المدنيين بوضع تصور متكامل للمشكلات ذات الخصوصية بولاية الجزيرة .. هذا وكان الإجتماع قد ناقش السبل الكفيلة لمعالجة قضايا النازحين وتفعيل حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ورفع القدرات لمنسوبي المؤسسات العدلية والشرطية إلى جانب قضايا نزع السلاح وتعزيز آليات فض النزاعات. ودعا الإجتماع لإستكمال عمليات الحصر الجارية للنازحين واللاجئين بالولاية.

الخرطوم(كوش نيوز )