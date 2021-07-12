إجراءات لحماية الغابات القومية والولائية بولاية القضارف





إستقبل والي القضارف د. سليمان علي بمكتبه اليوم وفدا يمثل المزارعين في غابات شعيب والرواشده بخصوص الزراعة في الغابات الولائية والإتحادية، على خلفية توجيهات الحكومة لمعالجة قضايا الغابات ووقف الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. وأطلع الوالي الوفد (بحسب سونا) علي طبيعة ومبررات القرارات التي تستند علي القوانين المنظمة للزراعة وقوانين حماية الغابات والإشتراطات الفنية الملزمة وقرارات لجنة الأمن مؤكدا أن بناء دولة القانون تتطلب إلتزام الجميع باللوائح والقوانين التي تنظم وتراعي المصلحة العامة. ودعا المزارعين لإنتظار مخرجات اللجنة الفنية المختصة والمكلفة بتنظيم إستخدام الغابات ومراجعة العقودات السابقة والنظر في المخالفات والتأكد من فتح المسارات، مؤكدا أن المصلحة العامة تلزم الحكومة بالتأكد من أن إستخدام الغابات من قبل المستفيدين يؤدي للمحافظة عليها ويحقق المزايا الإقتصادية في زراعة الهشاب وزيادة رقعتها الجغرافية .

الخرطوم(كوش نيوز )