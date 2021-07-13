بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم





اقتحمت قوات ميلشيا الحوثي الإرهابية حفل زفاف في اليمن، وفتحوا النار بشكل عشوائي على المعازيم بعد اعتقال العريس والمطرب.

وتحول حول زفاف في محافظة عمران شمال اليمن إلى ساحة من الدماء بعد اقتحام ميليشا الحوثي للمكان واعتقال العريس والمطرب.

كان زعيم ميليشيات الحوثي قد أصدر قرارًا بحظر الأغاني في الأعراس والمناسبات، ونتيجة لخرق الزفاف للقواعد قامت العناصر الإرهابية باعتقال العريس والمطرب وتحويل الزفاف إلى فوضى.

وتحول حفل الزفاف إلى ساحة من الدماء بعد إطلاق ميليشيا الحوثي الرصاص الحي بشكل عشوائي على المعازيم والحاضرين.

وقامت الكتيبة الحوثية بتحطيم الآلات الموسيقية، وسط ذهول واستغراب من الحاضرين.

صدى البلد