ركود وزيادة في بعض السلع بأسواق الخرطوم





تشهد بعض أصناف السلع الاستهلاكية زيادة طفيفة في الأسعار بأسواق الخرطوم ، وعزا بعض التجار ذلك إلى زيادة الدولار الجمركي.

وكشف الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب لـ(السوداني) عن زيادة في بعض السلع أبرزها الصلصة حيث بلغ سعر العلبة (600) جنيه بدلاً عن (500) أما معجون سنجنال الكبير(500) جنيه بدلاًعن (400-300) جنيه ، متوقعاً حدوث زيادة في السلع الأخرى ، لافتاً إلى ضعف القوى الشرائية هذه الفترة.

وقال تاجر سلع ببحري فضل عثمان إن الأسواق تشهد ركود وهنالك ترقب وسط التجار لانتعاش حركتي البيع والشراء خلال الأيام المقبلة لشراء احتياجات العيد من توابل وغيرها ، ،مبينا ان سعر زيت الفول عبوة (36) رطل (15٫200) جنيه أما سعر الرطل (700) جنيه وربع الرطل (300) جنيه اما سعر كيلو دقيق زادنا (340) جنيه ، وتوقع زيادة جديدة في اسعار السلع الاستهلاكية خلال الايام المقبلة ومابعد العيد ، وشكا عثمان من ركود الحركة التجارية ،

وقال تاجر سلع بسوق بحري، الخير علي أن زيادة الجمارك انعكست سلبا في زيادة بعض اصناف السلع ، وتوقع زيادة اخرى في الاسعار والتي تشهد استقرار آنيا في الاسعار نتيجة للركود والوفرة ،متوقعا انتعاش حركة الاسواق خلال الأيام لاقتراب العيد، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو (13) ألف جنيه أما سعر الكيلو (350) جنيها فيما بلغ سعر العدس (500) جنيه للكيلو.

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني